السودان.. «قوى الحرية والتغيير» تحسم أسماء مرشحيها للمجلس السيادي

المصدر: الخرطوم - متابعات الإمارات اليوم

حسمت قوى الحرية والتغيير في السودان أسماء مرشحيها لعضوية المجلس السيادي في السودان، وذلك غداة توقيع الاتفاق التاريخي مع المجلس العسكري الانتقالي.

وأوضحت مصادر مطلعة أن الأسماء الخمسة هي "الأكاديمية والناشطة عائشة موسى والكاتب الصحافي محمد الفكي سليمان والأستاذ الجامعي صديق تاور والمحامي طه عثمان والدكتور حسن شيخ إدريس وهو قيادي سابق بحزب الأمة.

وأضافت المصادر أن قوى الحرية والتغيير رشحت 4 من النساء في مقعد الأقليات.

وكشفت المصادر أن المجلس العسكري رشح كل من الدكتور محمد سلمان وأبو القاسم برطم لشغل منصب العضو (11).

وكان المجلس العسكري الانتقالي قد أختار، 5 من بين أعضائه (الـ7 الحاليين) ليصبحوا أعضاء في «المجلس السيادي» الذي سيحل محل المجلس العسكريد.

وقرر «العسكري» أن يتولى الفريق عبد الفتاح البرهان رئاسة المجلس السيادي. وسيمثل «العسكري» في المجلس السيادي كل من الفريق محمد حمدان «حميدتي»، والفريق شمس الدين كباشي، والفريق ياسر العطا، والفريق صلاح عبد الخالق.

ويأتي ذلك بعد أن وثق السودانيون لحظات تاريخية طال انتظارها، بتوقيعهم على الاتفاق السياسي والإعلان الدستوري، السبت، حيث شهد العالم لحظة تحول السودان إلى الحكم المدني، عبر مرحلة انتقالية لثلاث سنوات.

وأنهي هذا الاتفاق فصلاً من التاريخ الحديث للسودان، بعد نحو 30 عاماً من حكم الرئيس المعزول عمر البشير، و7 أشهر من الاحتجاجات الشعبية العارمة، و4 أشهر من المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي.