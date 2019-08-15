هيئة الانتخابات في تونس تقبل ملفات 26 مرشحاً للرئاسة

المصدر: تونس - وكالات

أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أمس، قبول ملفات 26 مرشحاً للانتخابات الرئاسية المبكرة، التي ستجري في 15 سبتمبر المقبل.

وتضم القائمة الأولية للمرشحين المقبولة ملفاتهم 24 مرشحاً، واثنتين من المرشحات. وتجدر الإشارة إلى أن 97 مرشحاً كانوا قدموا ملفاتهم.

وضمت القائمة كلاً من: رئيس الحكومة يوسف الشاهد رئيس حزب حركة تحيا تونس، والمرشحين اليساريين حمة الهمامي والمنجي الرحوي.

كما ضمت القائمة مرشح حركة النهضة عبدالفتاح مورو، الرئيس المؤقت للبرلمان، ورئيسي الحكومة السابقين: المهدي جمعة عن حزب البديل التونسي، وحمادي الجبالي (مستقل)، ورئيس حزب التيار الديمقراطي محمد عبو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي.

وضمت القائمة، أيضاً، وزير الدفاع عبدالكريم الزبيدي (مستقل)، ورجل الأعمال قطب الإعلام نبيل القروي رئيس حزب قلب تونس، ورئيس حركة مشروع تونس محسن مرزوق، والأمينة العامة للحزب الدستوري الحر عبير موسى.

ورفضت الهيئة 71 ملف ترشح لعدم الاشتمال على الوثائق المطلوبة، حيث لم يقدموا عدد التزكيات المطلوب، أو لم يقدموا وصل التأمين المالي المقدر بـ10 آلاف دينار تونسي.

ومن بين الشروط الأساسية للترشح للانتخابات الرئاسية، جمع 10 آلاف تزكية على الأقل مباشرة من الشعب، من 10 دوائر انتخابية على الأقل .

ومن المقرر أن تبدأ الحملات الانتخابية في الثاني من سبتمبر، وتستمر حتى 13 من الشهر نفسه، على أن تجرى الانتخابات يوم 15 من الشهر ذاته.