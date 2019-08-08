الإمارات والسعودية تدعمان السودان بـ 540 ألف طن من القمح

المصدر: عواصم - وكالات

قدّمت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية 540 ألف طن من القمح لتلبية الاحتياجات الغذائية الأساسية للشعب السوداني لثلاثة أشهر كمرحلة أولى، حيث تم توريد الدفعتين الأولى والثانية وشملت 140 ألف طن من القمح.

وأكد مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، محمد سيف السويدي، أن الدعم الغذائي المقدم للشعب السوداني يأتي بتوجيهات كريمة من قيادتي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وانطلاقاً من حرصهما على ضمان توفير احتياجات الشعب السوداني من الغذاء، وعدم تأثره بالمرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد.

وأضاف السويدي أن قيادة البلدين حريصة على تقديم كل أشكال الدعم الممكنة ليتجاوز السودان الظروف الصعبة التي يعيشها، وصولاً للاستقرار الاقتصادي وتحقيق الأمن الغذائي، حيث تأتي حزمة المساعدات المقدمة انطلاقاً من الروابط الأخوية التي تجمع الشعب السوداني بالشعبين الإماراتي والسعودي. الجدير بالذكر أن كميات القمح الموردة للسودان تأتي كجزء من حزمة المساعدات التي أقرتها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في شهر أبريل 2019 والبالغ قيمتها ثلاثة مليارات دولار أميركي، وذلك لدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي للسودان، حيث تم إيداع 500 مليون دولار أميركي من البلدين كوديعة في البنك المركزي السوداني لتعزيز مركزه المالي، كما سيتم صرف بقية المبلغ لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني الشقيق من الغذاء والدواء والمشتقات النفطية واحتياجات الموسم الزراعي.

وفي الخرطوم، عقد مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، مؤتمراً صحافياً، حيث أكد أن واشنطن تركز على مساعدة الشعب السوداني في المرحلة الانتقالية.