شيخ الأزهر يستقبل وفداً إماراتياً

المصدر: القاهرة - وام

استقبل شيخ الأزهر الشريف، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، وفداً من دولة الإمارات العربية المتحدة، ضم كلاً من رئيس المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، الدكتور علي بن راشد النعيمي، ورئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية، الدكتور محمد مطر الكعبي، ورئيس مركز جامع الشيخ زايد، الدكتور يوسف عبدالله العبيدلي.

وأشاد وفد دولة الإمارات بجهود فضيلة الإمام الأكبر، ودوره العالمي في نشر قيم السلام والوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف، ومد جسور الحوار والتواصل مع القادة الدينيين حول العالم، مؤكداً أن جهود الأزهر أسهمت في حماية الشباب من الانخداع بشعارات التنظيمات الإرهابية.

من جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن عميق شكره وتقديره للإمارات العربية المتحدة، قيادة وحكومة وشعباً، على المشاعر القلبية الصادقة، مؤكداً أن الإمارات باتت رمزاً للسلام.