رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون الرئيس الأمريكي بضحايا حادثتي تكساس وأوهايو

المصدر: ابوظبي-وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية إلى فخامة الرئيس دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الامريكية أعرب فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس الأمريكي وأسر الضحايا في حادثتي إطلاق النار في ولايتي تكساس وأوهايو واللتين اسفرتا عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

برقيتي تعزية مماثلتين الى فخامة رئيس الولايات المتحدة الامريكية.