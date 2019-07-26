الفالح يدعو مستوردي النفط لتأمين الشحنات في مضيق هرمز

المصدر: عواصم - وكالات

دعا وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، أمس، مستوردي النفط العالميين لتأمين شحناتهم من الطاقة التي تمر عبر مضيق هرمز.

وقال الفالح في تصريحات لوكالة «رويترز»: «نحن بالطبع ندعو المجتمع الدولي، وأجرينا مباحثات مع نظيري الهندي دارمندرا برادان بشأن ضرورة أن تضطلع الهند أيضاً بدورها في تأمين الملاحة الحرة بالروابط البحرية التي تنقل الطاقة إلى بقية العالم». وأعرب وزير الطاقة السعودي عن قلقه من الوضع في مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي يعبر خلاله خمس إمدادات النفط العالمية. من جانبها، أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، أن البحرية الملكية سترافق السفن التي ترفع علم البلاد عبر مضيق هرمز بهدف الدفاع عن حرية الملاحة، وذلك بعدما كانت قد قالت سابقاً إنها لا تملك الموارد العسكرية الكافية لذلك.وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية: «تم تكليف البحرية الملكية بمرافقة السفن التي ترفع علم بريطانيا عبر مضيق هرمز، سواء كانت فرادى أو في مجموعات، بشرط الحصول على إخطار قبل عبورها بوقت كافٍ».

من جهتها، قالت غرفة الشحن البحري البريطانية إن قرار بريطانيا نشر سفينة حربية لمرافقة السفن التي ترفع العلم البريطاني في الشرق الأوسط سيوفر المزيد من الأمان للشحنات المهمة.

كما لم تستبعد وزيرة الدفاع الألمانية الجديدة أنيغرت كرامب - كارنباور، من حيث المبدأ، مشاركة عسكرية في مهمة حماية أوروبية للسفن التجارية في مضيق هرمز.