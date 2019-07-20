ميركل: هجمات ترامب على النائبات تتعارض مع ما يجعل أميركا «عظيمة»

المصدر: برلين – أ.ف.ب

اعتبرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، أمس، أن تغريدات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة، التي هاجم فيها أربع نائبات ديمقراطيات يتحدّرن من أقليات «تتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة»، وقدمت دعمها غير المشروط لهن.

وقالت ميركل، خلال مؤتمرها الصحافي الصيفي التقليدي: «أود أن أنأى بنفسي بحزم (عن هذه الهجمات)، وأنا متضامنة مع النساء اللواتي تعرضن للهجمات». ورأت المستشارة، التي تقيم علاقات صعبة مع الرئيس الأميركي، أن «قوة أميركا تكمن في ذلك الشعب المتحدر من مختلف الأصول، والذي أسهم في جعل البلاد عظيمة»، معتبرة أن تغريدات ترامب ضد النائبات الأربع «أمر يتعارض مع ما يجعل أميركا عظيمة».

وقبل ذلك نددت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، الإثنين الماضي، بكلام الرئيس الأميركي، الذي دعا فيه النائبات إلى «العودة من حيث أتين»، باعتباره «غير مقبول إطلاقاً».

من جهتها، حذرت ميركل الرئيس الأميركي، بعد انتخابه مباشرة، بأن عليه الدفاع عن القيم الديمقراطية الغربية.