3 قيادات من "حزب الله" على قائمة العقوبات الأميركية

المصدر: واشنطن -وكالات

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، اليوم الثلاثاء، أن واشنطن فرضت عقوبات على 3 من قيادات حزب الله بينهم نائبين.

وتستهدف العقوبات النائب أمين شري لاتهامه بـ"استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف حزب الله التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين"، والنائب محمد حسن رعد الذي "يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وارتهان ازدهار لبنان". كما استهدفت العقوبات مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا.

ويأتي إدراج وزارة الخزانة الأميركية للبرلمانيين في حزب الله، على قائمة الإرهاب، للمرة الأولى، حيث سبق لها أن فرضت عقوبات على عناصر رئيسية في الحزب المدعوم من إيران.

وكانت الوزارة الأميركية، قد فرضت العام الماضي عقوبات جديدة على أمين عام مليشيات حزب الله حسن نصر الله، ونائبه نعيم قاسم، وأشخاص على صلة بمليشيات حزب الله.

كما شملت العقوبات الأميركية وقتها القياديين في ميليشيات حزب الله، حسين الخليل وإبراهيم أمين السيد وهشام سيف الدين.