إيران تتجاوز حد 4.5% بتخصيــب اليورانيوم وتجهز خيارات «المرحلة الثالثــة»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت إيران، أمس، أنها بدأت إنتاج اليورانيوم المخصب بنسبة 4.5% على الأقل، وهو مستوى يحظره الاتفاق الدولي حول برنامجها النووي المبرم عام 2015، وتهدد بأن تكون المرحلة الثالثة من تقليص الالتزامات المنصوص عليها في الاتفاق النووي «أكبر وأكثر حزماً»، فيما دعا الاتحاد الأوروبي طهران إلى «وقف» أنشطتها النووية.

وتفصيلاً، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا)، عن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، قوله إن «درجة نقاء اليورانيوم (المخصب) الذي تنتجه (إيران) وصلت هذا الصباح إلى نسبة 4.5%».

وبحسب الوكالة قال كمالوندي أيضاً، إن «إيران تجاوزت حد 4.5% في تخصيب اليورانيوم». وأضاف أن «درجة النقاء هذه كافية تماماً لتلبية احتياجات البلاد من الوقود لمحطتها النووية».

كما نقلت وكالة «فارس» الإيرانية عن كمالوندي أن إيران تعمل حالياً على إعداد خياراتها للمرحلة الثالثة من خفض التعهدات، كاشفاً أن من بينها رفع مستوى التخصيب لـ20%.

وقال: «هناك العديد من الخيارات، وستقوم إيران بهدوء وبصورة مدروسة باتخاذ ما يتناسب مع حاجات البلاد»، مشيراً إلى أن من بين الخيارات زيادة عدد أجهزة الطرد المركزي، وإعادة تركيب أجهزة طرد مركزي أكثر تطوراً.

وأضاف: «إيران ليست بحاجة إلى اليورانيوم المخصب بنسبة 20% في الوقت الحاضر، ولكن لو أردنا إنتاجه فلن تكون هناك أي عقبة».

وأوضح أن «مسألة رفع نسبة التخصيب إلى 20% أو حتى أكثر من ذلك مطروحة في اجتماعات المجلس الأعلى للأمن القومي كخيارات في الخطوات اللاحقة، ولكن سيتم العمل بكل منها حسب الحاجة، وليس لمجرد أن المستوى الأكبر يخيف الطرف الآخر».

وشدد على أنه من الناحية التقنية، فإن إيران ستواصل خفض التزاماتها تدريجياً، إلا أنها جاهزة في الوقت نفسه إلى العودة للظروف السابقة، إذا بادرت الأطراف الأخرى لتنفيذ التزاماتها.

في السياق نفسه، نقلت وكالة «مهر» شبه الرسمية للأنباء، عن قائد الجيش الإيراني، الميجر جنرال عبدالرحيم موسوي، قوله، أمس، إن إيران لا تسعى للمواجهة مع أي دولة.

ووفق مستشار المرشد الأعلى الإيراني علي أكبر ولايتي، فإن إيران بحاجة إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5%، حتى تتمكن من تلبية احتياجات «أنشطتها (النووية) السلمية»، وتحديداً تغذية محطتها النووية الوحيدة لتوليد الطاقة الكهربائية، بالوقود.

ويبقى هذا المستوى أدنى بكثير من نسبة الـ90% اللازمة لصناعة قنبلة ذرية.

وقالت الخارجية الإيرانية إن جميع الخيارات بما فيها الانسحاب من الاتفاق النووي ممكنة، مؤكدة في بيان أنه بعد شهرين سننفذ المرحلة الثالثة من تقليص تعهداتنا بالملف النووي.

وحذرت الوزارة الأوروبيين من أي تصعيد في رد فعلهم على قرارها تخصيب اليورانيوم بنسبة يحظرها الاتفاق حول برنامجها النووي.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية عباس موسوي، إنه في حال عمدت بعض الأطراف في الاتفاق النووي، إلى «الإقدام على بعض التصرفات المستغربة، عندها سنتجاوز الخطوات المقبلة، وننتقل مباشرة إلى تنفيذ الخطوة الأخيرة» من خطة خفض الالتزامات التي أعلنتها إيران في مايو.

ولم يحدد موسوي طبيعة هذه «الخطوة الأخيرة»، خلال مؤتمر صحافي في طهران رداً على سؤال حول موقف بلاده، في حال رد الأوروبيون «بشدة» على إعلانات طهران الأخيرة.

في المقابل، دعا الاتحاد الأوروبي إيران إلى «وقف» كل أنشطتها لتخصيب اليورانيوم المخالفة لالتزاماتها الواردة في الاتفاق المبرم مع القوى الكبرى حول ملفها النووي.

وقالت الناطقة باسم الدبلوماسية الأوروبية، مايا كوسيانسيتش، «نحض إيران بقوة على وقف أنشطتها التي تتعارض مع التزاماتها الواردة في إطار الاتفاق النووي والعودة عنها»، مضيفة أن الاتحاد الأوروبي «قلق جداً» إزاء ما أعلنته إيران في نهاية الأسبوع.

وأكدت المتحدثة خلال مؤتمر صحافي يومي للمفوضية الأوروبية في بروكسل، أن هذه الدعوة الأوروبية تتضمن «الكف عن إنتاج اليورانيوم المخصب بأعلى من حد 3.67% المنصوص عليه في الاتفاق النووي الإيراني».

وقالت كوسيانسيتش إن الاتحاد الأوروبي «على تواصل» مع أطراف أخرى موقعة على الاتفاق النووي من دون أن تعطي مزيداً من التفاصيل. وأشارت إلى أن الاتفاق يتضمن ترتيبات، خصوصاً آلية لتسوية النزاعات.

وندّدت الدولة الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق (بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) أيضاً بإجراء إيران الأخير.

وحضت كل من لندن وبرلين في بيانين منفصلين طهران على العودة عن قرارها، فيما أعربت باريس من جهتها عن «قلقها الشديد» من القرار الإيراني، وطلبت من طهران الكف عن أي نشاط «لا يتوافق» مع الاتفاق.

وحذّر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إيران من المضي في زيادة تخصيب اليورانيوم، وشدد على أن طهران لن تتمكن أبداً من امتلاك سلاح نووي، في حين هدد وزير خارجيته، مايك بومبيو، الحكومة الإيرانية بمزيد من العزلة والعقوبات.

وقال ترامب في تصريحات للصحافيين، أول من أمس، تعليقاً على قرار إيران تخفيض التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع عام 2015، إنه «خير لإيران أن تتصرف بحذر، لأن تخصيب اليورانيوم يجري لغرض غير جيد. خير لهم أن يحذروا».

بدوره، قال وزير الخارجية الأميركي إن توسيع إيران لبرنامجها النووي سيؤدي إلى مزيد من العزلة والعقوبات، وأضاف في تغريدة على «تويتر» أن «نظام إيران إذا امتلك أسلحة نووية سيشكل خطراً أكبر على العالم».

وعبرت وزارة الخارجية الصينية، أمس، عن أسف بكين لقرار إيران زيادة نسبة تخصيب اليورانيوم، بما يتخطى الحد المسموح به بموجب الاتفاق النووي، وأكدت أن حل المسألة النووية الإيرانية ينبغي أن يتم بالطرق الدبلوماسية.

وقال المتحدث باسم الوزارة غنغ شوانغ، في إفادة صحافية يومية، إن بلاده تدعو كل الأطراف المعنية إلى ضبط النفس.

وتسبب قرار إيران الاستمرار في تحدي الولايات المتحدة برفع نسبة تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في 2015، في تعميق المخاوف بين الإيرانيين، بأن تظل بلادهم في حالة الأزمة في الأمد البعيد.

ومنذ مايو الماضي شدد ترامب العقوبات، بهدف وقف صادرات إيران النفطية بالكامل، لحرمانها مصدر الدخل الرئيس.

وسجلت أسعار السلع الأساسية ارتفاعات كبيرة في إيران، كما تتزايد أعداد الباحثين عن فرص العمل في صفوف الشبان الإيرانيين. وفي أبريل قال صندوق النقد الدولي إن من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران للسنة الثانية على التوالي، ومن الممكن أن يصل معدل التضخم إلى 40%.

وشهدت أسعار الخبز وزيت الطهي والسلع الأساسية الأخرى زيادات كبيرة، كما أرغم خفض قيمة الريال الإيراني بأكثر من 60% بعض المصانع الصغيرة على إغلاق أبوابها بسبب ندرة المواد الخام والعملة الصعبة.

وتقول السلطات الإيرانية إن نسبة العاطلين عن العمل تبلغ 15% من مجموع قوة العمل. وتعد المرتبات ضئيلة لكثير من الوظائف الرسمية، الأمر الذي يعني أن الرقم الفعلي لمن ليس لهم عمل مناسب أعلى على الأرجح بكثير.

• %20 أو حتى أكثر من ذلك لنسبة التخصيب مطروحة كخيارات إيرانية في الخطوات اللاحقة.