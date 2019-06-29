قرقاش: تيليرسون لم يتعامل بجدية مع أزمة قطر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش، إن فشل جهود وزير الخارجية الأميركي السابق ريكس تيليرسون، في التعامل مع أزمة قطر، يعود إلى عدم تعامله بجدية مع أزمة قطر، وتطلعه إلى حل سريع لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي.

وكتب قرقاش في حسابه الرسمي على «تويتر»: «من غير اللائق التعليق على التفاصيل الداخلية لشهادة الوزير السابق ريكس تيليرسون أمام الكونغرس، ولكن كشاهد عيان أرى أن فشل جهوده يعود إلى تطلعه إلى حلّ سريع وسطحي لا يراعي المشاغل الحقيقية للدول الأربع حول دعم الدوحة للتطرف والإرهاب والتدخل في الشأن الداخلي». وأضاف: «تيليرسون القادم من القطاع الخاص اتخذ موقفاً محدداً ومبكراً أعاق قدرته على التعامل الجاد والفاعل مع أزمة قطر، متابعتنا معه خلصت إلى أن مشاغل الدول الأربع لم تكن في صلب اهتمامه، ومن الواضح أن الوعود القطرية آنذاك حول ملف التطرف والإرهاب لم تفِ بها الدوحة».