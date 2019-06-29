تونس: «تحسن» صحة السبسي

المصدر: تونس - أ.ف.ب

صرح المستشار السياسي للرئيس التونسي باجي قائد السبسي، أمس، أنه لا وجود «لفراغ دستوري»، وأن حالة الرئيس الصحية «تحسنت» في وقت بدأ قلق التونسيين يزداد حول المستقبل السياسي للبلاد غداة تفجيرين انتحاريين استهدفا قوات الأمن في العاصمة.

وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أمس، أن الحالة الصحية للرئيس «في تحسن. وقد أجرى (صباح أمس) مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الوطني عبدالكريم الزبيدي».

وقال نورالدين بن تيشه المستشار السياسي للرئيس التونسي «حاله مستقرة والحمد لله».

وبين بن تيشه في تصريح لإذاعة «اكسبريس اف ام» (خاص) رداً على ما تم تداوله بخصوص الفرضيات الدستورية في حال شغور منصب رئيس البلاد «لا يوجد فراغ دستوري، هناك رئيس جمهورية قائم الذات».

وتعرض قائد السبسي (92 عاماً) أول من أمس، لـ«وعكة صحية حادة» استوجبت نقله إلى المستشفى.