ترامب: ستعرفون قريباً إن كنا سنضرب إيران

المصدر: واشنطن -وكالات

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، في تعليقه على سؤال، فيما إذا كانت أميركا ستضرب إيران ردا على إسقاط طائرة أميركية مسيرة فوق مضيق هرمز، بالقول: "ستعرفون قريبا".

وأوضح الرئيس الأميركي إن "إيران ارتكبت خطأ كبيرا والطائرة الأميركية المسيرة كانت في المجال الجوي الدولي، ولدينا ما يوثق ذلك".

وقال مسؤول أميركي رفيع إن الولايات المتحدة يجب أن ترسل رسالة قوية لحلفائها في الخليج في مواجهة التهديدات الإيرانية.

من جانبه، قائد القوات الجوية في القيادة الأميركية الوسطى جوزيف غوستيلا إن الحرس الثوري الإيراني أسقط الطائرة الأميركية المسيرة بصاروخ فوق المياه الدولية وليس فوق الأجواء الإيرانية، مكذباً بذلك الادعاءات التي صدرت من طهران بشأن انتهاك الطائرة للمجال الجوي الإيراني.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأميركية قد نقلت عن مسؤول أميركي لم تسمه قوله إن وزارة الدفاع وضعت خريطة أهداف إيرانية، لكنها تنتظر قرارا من البيت الأبيض.

وعقد الرئيس ترامب وكبار القادة العسكريين ومستشاريه اجتماعا في البيت الأبيض لبحث سبل الرد على إسقاط الطائرة الأميركية.