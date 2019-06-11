الكشف عن مخطط إرهابي مرتبط بإيران في لندن

المصدر: لندن - وكالات

ذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» البريطانية، أمس، أن متطرفين على علاقة بـ«حزب الله» اللبناني وإيران، قاموا بتخزين عناصر تدخل في صناعة قنابل في لندن عام 2015، في قضية سرية لم يتم الإعلان عن تفاصيلها.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية، قولها، إنه في أعقاب معلومات من حكومة أجنبية، اكتشفت الشرطة البريطانية وجهاز الاستخبارات الداخلية (إم آي-5) آلافاً من عبوات الثلج التي تستخدم لمرة واحدة، تحتوي على ثلاثة أطنان من نترات الأمونيوم، واعتقل شخص في عمليات دهم في شمال غرب لندن، لكن أخلي سبيله في ما بعد من دون توجيه تهمة بعد عملية استخبارات سرية لم تكن تهدف إلى ملاحقة جنائية، بحسب الصحيفة التي أوضحت أن المتطرفين المتورطين في المخطط على علاقة بـ«حزب الله» اللبناني وإيران.

وقالت الصحيفة إن قرار عدم الكشف عن المعلومات بشأن اكتشاف المخزون، الذي جاء بعد إبرام الاتفاق النووي الإيراني، من شأنه أن يثير تساؤلات، مضيفة أن رئيس الحكومة آنذاك ديفيد كاميرون ووزيرة الداخلية تيريزا ماي، أبلغا بالأمر، لكن النواب الذين كانوا يناقشون مسألة حظر «حزب الله» في بريطانيا، لم يتم إبلاغهم.

وذكرت الصحيفة أن عمليات عثور مماثلة لعبوات ثلج تستخدم في تخزين متفجرات، سجلت في أماكن أخرى في العالم، وقالت إنه تم استخدام عبوات الثلج لأنها تبدو غير مؤذية وأسهل للنقل، وفي تلك الفترة كان الجناح العسكري لـ«حزب الله» محظوراً في بريطانيا، لكن الحزب اللبناني المدعوم من إيران بأكمله أدرج على قوائم بريطانيا للإرهاب في وقت سابق هذا العام.