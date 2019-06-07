الأمم المتحدة: وفاة 420 ألف شخص سنوياً بسبب تلوث الطعام

المصدر: جنيف - وام

أكدت منظمة الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 600 مليون شخص - أي شخص من كل 10 أشخاص في العالم - يمرضون سنوياً، بسبب تلوث الأغذية، بينما يموت ما يقدر بنحو 420 ألف شخص، بعد تناول طعام ملوث بالبكتيريا أو الفيروسات أو الطفيليات أو المواد الكيماوية.

وحذرت الأمم المتحدة من أن الغذاء غير الآمن يعيق التنمية، في العديد من الاقتصادات المنخفضة والمتوسطة الدخل، والتي تخسر نحو 95 مليار دولار في الإنتاجية المرتبطة بالمرض والعجز والوفاة المبكرة.

جاء ذلك في تقرير المنظمة، بمناسبة احتفالها غداً، وللمرة الأولى، باليوم العالمي لسلامة الأغذية.

وأوضح التقرير أن سلامة الغذاء تسهم في الأمن الغذائي وصحة الإنسان، والازدهار الاقتصادي والزراعة، والوصول إلى الأسواق والسياحة والتنمية المستدامة.

وأشارت الأمم المتحدة إلى تعاونها مع منظمة الأغذية والزراعة (فاو)، لمساعدة البلدان على منع المخاطر وإدارتها، والاستجابة لها على امتداد سلسلة الإمداد الغذائي، والعمل مع منتجي الأغذية وبائعيها والسلطات التنظيمية وأصحاب المصلحة في المجتمع المدني، سواء تم إنتاح الغذاء محلياً أم تم استيراده.

ولفتت إلى أن الاستثمار في تعليم سلامة المستهلك للأغذية، له القدرة على تقليل الأمراض التي تنقلها الأغذية، وتحقيق وفورات تصل إلى 10 دولارات لكل دولار يتم استثماره، مشددة على أن المستهلكين يحتاجون إلى الوصول لمعلومات واضحة وموثوقة في الوقت المناسب حول المخاطر الغذائية.