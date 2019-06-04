المجلس العسكري السوداني يوقف التفاوض مع "الحرية والتغيير" ويعلن عن انتخابات مبكرة

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان في بيان للشعب السوداني فجر اليوم إن السبيل لحكم السودان هو صندوق الانتخابات، ودعا في البيان إلى انتخابات سودانية عامة خلال فترة لا تتجاوز 9 أشهر .

وأعلن البرهان في بيانه وقف التفاوض مع قوى الحرية والتغيير وإلغاء ما تم من إتفاق سابق معها.

وأكد البرهان الاستمرار في محاسبة واجتثاث كل رموز النظام السابق، ودعا النيابة العامة إلى إجراء تحقيق في أحداث العنف خلال فض الاعتصام أمام قيادة الجيش بالخرطوم.

وقال البرهان أنه سيتم تشكيل حكومة تسيير مهام لإدارة الفترة الانتقالية.

من جهتها رفضت قوى الحرية والتغيير دعوة البرهان إلى انتخابات مبكرة مؤكدة الاستمرار في الحراك الشعبي ضد المجلس العسكري والضغط عليه لتسليم السلطة لحكومة مدنية.