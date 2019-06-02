حاكم رأس الخيمة: الفكر المــــتطرف يتطلب منا مواجهته وتجفيف منابعه

المصدر: مكة المكرمة - وام ووكالات

ترأس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وفد الدولة إلى أعمال القمة الإسلامية الرابعة عشرة لمنظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت في مكة المكرمة، أول من أمس.

وضم وفد الدولة، إلى جانب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة: سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.

وكان صاحب السمو حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وصل، أول من أمس، إلى جدة، حيث كان في استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة، والشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وأمين محافظة جدة صالح التركي، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة، اللواء عيد العتيبي، وتركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى الدولة رئيس بعثة الشرف، ومدير عام مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة، أحمد بن ظافر.

وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترى أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم، على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني، يتطلب منا مواجهته وتجفيف منابعه، وتعزيز الأدوات القانونية الوطنية والدولية لمواجهة هذه التحديات التي ألحقت أضراراً بالعالم الإسلامي، ودمرت مكتسباته وإرثه الحضاري، وحالت دون تحقيق التنمية التي ترضي طموحات شعوبنا.

وأعرب سموه في كلمة خلال الدورة الرابعة عشرة للقمة الإسلامية، التي اختتمت أول من أمس في مكة المكرمة، عن الشكر والعرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، على المبادرة الكريمة باستضافة هذه الدورة، وعلى الدعم غير المحدود الذي يقدمه الملك والمملكة العربية السعودية الشقيقة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأكد موقف دولة الإمارات من مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف، التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تجدد دعمها ومساندتها بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الشرعية الدولية.

وقال سموه إننا في دولة الإمارات العربية المتحدة على ثقة بأن رئاسة المملكة العربية السعودية الشقيقة وبقيادتها الرشيدة، ستعطي الزخم المرجو لأعمال القمة الإسلامية.

وأضاف لقد تشرفت دولة الإمارات العربية المتحدة باستضافة الدورة السادسة والأربعين، لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في أبوظبي، خلال الفترة 1-2 مارس 2019.

وقال حاكم رأس الخيمة إن الدين الإسلامي الحنيف يدعو إلى الوسطية ونبذ التطرف والإرهاب والعمل الجاد لخدمة أوطاننا، لذلك ترى دولة الإمارات العربية المتحدة أن انتشار الفكر المتطرف والإرهاب في العالم على أيدي جماعات خارجة عن القانون وتسترت بغطاء ديني، يتطلب منا مواجهة هذا الفكر وتجفيف منابعه.

وأضاف سموه: نود أن نؤكد مركزية قضية فلسطين والقدس الشريف، التي أنشئت من أجلها منظمة التعاون الإسلامي، ونجدد دعمنا ومساندتنا بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وتابع سموه، في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها عالمنا الإسلامي، وتأكيداً منا على الحرص بالتمسك بمبدأ احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وانتهاج سياسة حسن الجوار، ورفضنا القاطع للتدخل في الشؤون الداخلية للدول، فإننا ندين الأعمال الإرهابية التي تعرضت لها سفن مدنية وتجارية بالقرب من المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ومحطتي نفط تابعتين لشركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية، واعتبارها تهديداً لأمن الملاحة البحرية الدولية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي.

وقال سموه: إننا نؤكد ضرورة الحاجة إلى التعاون الدولي لمنع تكرار هذه الأعمال الإرهابية، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنعها، وتقديم مرتكبيها للعدالة.

وتابع سموه: من هذا المنبر نكرر دعواتنا للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لمراجعة سياستها لبناء علاقات ودية مع دول الجوار مبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتقويض أمن المنطقة، وندعوها للرد الإيجابي على الدعوات السلمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث، وذلك عبر الحوار والمفاوضات المباشرة، أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي.

وقال سموه في كلمته: انطلاقاً من اعتماد قرار بشأن وضع المجتمع المسلم في ماينمار، في المؤتمر السادس والأربعين لوزراء خارجية الدول الأعضاء بمدينة أبوظبي، فإننا ندعو الدول الأعضاء لمواصلة العمل لوقف أعمال العنف ضد هذه الأقلية.

وتأكيداً على ضمان وصول المساعدات الإنسانية لمساعدة اللاجئين والنازحين الروهينغا، قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتدشين حملة الشيخة فاطمة الإنسانية لمخيم زايد الخير في شهر رمضان المبارك، لعلاج الآلاف من النساء والأطفال من لاجئي الروهينغا.

وفي ختام كلمته، تمنى حاكم رأس الخيمة لأعمال هذه القمة التوفيق والنجاح، قائلاً إن دولة الإمارات تود أن تعرب عن تأييدها ودعمها لجهود عملية الإصلاح المنظمة، والإسراع في تنفيذ الخطوات الرامية إلى الارتقاء بفاعلية المنظمة، وضرورة تنفيذ برامجها بما في ذلك تعزيز دورها في تحقيق أهدافها المنشودة.

وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد أكد في كلمة افتتح بها القمة أن التطرف والإرهاب من أخطر الآفات التي تواجهها الأمة الإسلامية والعالم أجمع، داعياً إلى تضافر الجهود لمحاربتها، وكشف داعميها وتجفيف مواردها المالية بكل السبل والوسائل المتاحة.

وأكد أن القضية الفلسطينية تمثل الركيزة الأساسية لأعمال منظمة التعاون الإسلامي، وهي محور اهتمامنا حتى يحصل الشعب الفلسطيني على جميع حقوقه المشروعة، التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

وجدد التأكيد على الرفض القاطع، لأي إجراء من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس الشريف.

وقال إن الإرهاب يضرب مع الأسف الشديد في المنطقة من جديد، لافتاً إلى تعرض سفن تجارية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات لعمليات تخريب إرهابية، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، الأمر الذي يشكل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة حركة الملاحة البحرية والأمن الإقليمي والدولي.

وفي البيان الختامي جدد مؤتمر أعمال القمة الإسلامية «قمة مكة: يداً بيد نحو المستقبل»، التزامه بغايات وأهداف ومبادئ ميثاق منظمة التعاون الإسلامي لما فيه خدمة الإسلام والمسلمين، وذلك بروح من التضامن الحقيقي.

ودان المؤتمر بشدة الاعتداء الإرهابي على محطات الضخ البترولية، بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية، معرباً عن كامل تضامنه مع المملكة، ودعمه غير المحدود لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها القومي وإمدادات النفط، كما يدعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته، للحفاظ على السلم والأمن في المنطقة.

كما دان المؤتمر بشدة الأعمال التخريبية، التي تعرضت لها أربع سفن تجارية مدنية في المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، بوصفه عملاً إجرامياً يهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته، لضمان حركة الملاحة البحرية وسلامتها، وضمان استقرار أمن المنطقة.

وأكد المؤتمر مركزية قضية فلسطين وقضية القدس الشريف بالنسبة للأمة الإسلامية، ودعمه المبدئي والمتواصل على المستويات كافة للشعب الفلسطيني، لنيل حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، مشدداً على ضرورة حماية حق العودة للاجئين بموجب الـقرار 194، ومواجهة أي إنكار لهذه الحقوق بكل قوة.

وأكد المؤتمر دعمه المتواصل للشرعية الدستورية في اليمن، والتي يمثلها رئيس الجمهورية اليمنية، عبدربه منصور هادي، مشيداً بالمساعدات الإنسانية المقدمة من الدول الأعضاء، بدعم خطة الاستجابة الإنسانية الشاملة في اليمن، وإسهام المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة بمبلغ مليار و500 مليون دولار لوكالات الأمم المتحدة في اليمن، من أجل الإغاثة الإنسانية، خلال شهر رمضان المبارك.

وندد المؤتمر بالوضع غير الإنساني الذي تعيشه أقلية الروهينغا المسلمة، ودعا إلى التحرك العاجل لوقف أعمال العنف، وكل الممارسات الوحشية التي تستهدف هذه الأقلية، مع منحها جميع الحقوق دون تمييز أو تصنيف عرقي.

• «إعلان مكة» يؤكد محورية القضية الفلسطينية، ويدين الاعتداءات الإرهابية، التي تعرضت لها الإمارات والسعودية.

سعود القاسمي:

• «ندعو طهران لبناء علاقات ودية مع دول الجوار، والرد الإيجابي على الدعوات السلمية للإمارات، للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء احتلال إيران للجزر الإماراتية».

• «دولة الإمارات تجدد دعمها ومساندتها بالوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، ودعم مطالبه المحقة، وفي مقدمتها بناء دولته المستقلة».