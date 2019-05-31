«وزاري التعاون الإسلامي» يرفض تدخلات إيران في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية

المصدر: جدة - وام

شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، في اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التحضيري للدورة الـ14 للقمة الإسلامية العادية، الذي عقد مساء أول من أمس في قصر المؤتمرات بجدة.

وأكد وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية رئيس الاجتماع، إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، في كلمته الافتتاحية، أن «عالمنا الإسلامي يمر بتحديات ومتغيرات بالغة الدقة والخطورة، ومنها التدخل في الشؤون الداخلية للدول الإسلامية، وازدياد أعداد اللاجئين والنازحين، وانتشار آفة الإرهاب والتطرف والطائفية التي تتطلب منا وقفة جادة لدراسة أبعادها وتداعياتها من الجوانب كافة، واتباع أفضل السبل الممكنة لمعالجتها ومواجهتها بحزم وقوة من خلال وحدة الموقف والجهود وتكثيفها».

كما أكد أن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة العربية السعودية الأولى، مشيراً إلى أن المملكة تولي اهتماماً كبيراً للاستقرار في اليمن، وتأسف لاستمرار الانقلاب على الشرعية من قبل ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، الذي يعد مثالاً واضحاً على استمرارها في التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وهو الأمر الذي يجب أن ترفضه منظمة التعاون الإسلامي، لتعارضه مع ميثاقها والمواثيق الدولية.

وأضاف أن تلك التدخلات أدت إلى تزايد معاناة الشعب اليمني، مجددين التأكيد على تأييدنا لمساعي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، للوصول لحل سياسي وفق قرارات مجلس الأمن 2216، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، ونتائج اجتماعات استوكهولم.

وأكد وقوف المملكة مع جمهورية السودان، ودعم المجلس العسكري الانتقالي والإجراءات التي اتخذها في مصلحة الشعب السوداني.

من جهته، أعرب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، عن تقديره وامتنانه لاستضافة المملكة العربية السعودية لأعمال هذه القمة واجتماعاتها التمهيدية.