واشنطن تهدد طهران بـ «القوة العسكرية» إذا تعرضت لهجوم

المصدر: عواصم - وكالات

أكد المبعوث الأميركي الخاص بإيران، برايان هوك، أمس، أن الولايات المتحدة سترد باستخدام القوة العسكرية، إذا هاجمت إيران المصالح الأميركية، فيما قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، إن التحرك الأميركي السريع للرد والنشر ساعد في ردع الخطر الإيراني.

وأكد المبعوث الأميركي في حديث للصحافيين: «كنا واضحين بأننا سنرد عسكرياً في حال تم استهداف مصالحنا من قبل إيران». وفي ما يتعلق بالميليشيات التي تدعمها إيران، والتي تهدف إلى زعزعة أمن المنطقة من خلالها، قال المبعوث الأميركي إن هناك أدلة تؤكد أن الوضع المالي لـ«حزب الله» اللبناني «ليس قوياً».

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أمس، إن الولايات المتحدة لا تسعى لتغيير النظام في إيران.

وخلال زيارة للندن، قال بولتون للصحافيين إن الخطر الإيراني لم ينتهِ، لكن التحرك الأميركي السريع للرد والنشر ساعد في ردعه. وقال بولتون، أمس، إنه «سيتم تقديم أدلة على تورط إيران في الاعتداء على السفن في خليج عمان، إلى مجلس الأمن الأسبوع المقبل».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، إن إيران باتت دولة ضعيفة، مضيفاً أنها «تسعى لعقد صفقة معنا». وشدد الرئيس الأميركي على أنه «إذا أرادت إيران الحوار معنا فأنا مستعد».