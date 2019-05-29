«الهلال» تفتتح عدداً من المشروعات التنموية في السودان

المصدر: الخرطوم - وام

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، افتتحت الهيئة عدداً من المشروعات التنموية في السودان، ضمن مبادراتها في «عام التسامح»، وتعزيزاً لجهود دولة الإمارات لتأهيل البنيات التحتية، ودعم المجالات التنموية في السودان.

وتضمنت المشروعات التي تم افتتاحها توفير مصادر المياه بولاية كسلا في شرق السودان، ضمن مشروع سقيا الإمارات من خلال حفر 10 آبار ارتوازية وإقامة محطات لتوزيع المياه على المناطق التي تعاني شحاً في هذا المصدر الحيوي.

وفي المجال الصحي، افتتح وفد هيئة الهلال الأحمر الذي يزوّر السودان حالياً لتنفيذ عدد من المهام الإنسانية وحدتين جديدتين لغسيل الكلى، إحداهما في ولاية الخرطوم والأخرى في مدينة الحوش بولاية الجزيرة وسط السودان.

وقام وفد الهيئة أيضاً بالإشراف على توزيع المير الرمضاني على المستفيدين في السودان، وتنظيم موائد إفطار الصائم في عدد من المناطق.

وأكد الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر محمد عتيق الفلاحي، أن مشروعات السودان تم إنجازها بمتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى حرص سموه على تبني مشروعات التنمية والإعمار وخصوصاً التي تتعلق بتحسين حياة الفئات والشرائح المحتاجة.

وقال الفلاحي «إن توفير مصادر المياه في المناطق التي تواجه تحديات في هذا الجانب، يعتبر من المشروعات الرائدة التي تتبناها الهيئة لتخفيف معاناة الأهالي والسكان المحليين الذين يواجهون صعوبات في الحصول على المياه النظيفة التي تعتبر عصب الحياة، وبالقدر ذاته تهتم الهيئة بدعم الخدمات الصحية والعلاجية التي يحتاجونها».

وأضاف «من حسن الطالع أن يتزامن افتتاح هذه المشروعات الحيوية مع (عام التسامح) الذي يجسد عالمية الرسالة التي تتبناها الإمارات في سبيل إسعاد البشرية، وتخفيف وطأة المعاناة الإنسانية، ويؤكد توجهات القيادة الرشيدة، بأن يعم خير الإمارات الجميع من غير استثناء».

وقال «عملنا خلال الفترة الماضية على تكثيف برامجنا الإنسانية والتنموية، ضمن استراتيجية متكاملة، تهدف إلى تبني المشروعات التي تحقق الاستدامة في العطاء وتفي بأغراض التنمية البشرية والاجتماعية من خلال دعم القطاعات الحيوية خصوصاً الصحة والتعليم وخدمات المياه».

وشارك في مراسم افتتاح هذه المشروعات عدد من المسؤولين في السودان والأهالي الذين أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة، على وقوفها الدائم مع أوضاعهم، مؤكدين أهمية الجهود التي تبذلها هيئة الهلال الأحمر الإماراتية على الساحة السودانية.