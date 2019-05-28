اجتماع تايواني أميركي نادر يثير غضب الصين

المصدر: واشنطن - وكالات

التقى مسؤولا الأمن القومي في كل من الولايات المتحدة وتايوان لتوسيع نطاق التعاون بين البلدين، في أول اجتماع من نوعه في أربعة عقود ووسط توتر في العلاقات بين بكين وواشنطن، وفقاً لتقارير إعلامية.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية لتايوان في بيان، إن قائد الأمن القومي التايواني ديفيد لي التقى بمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون هذا الشهر.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الرسمية إن الاجتماع كان الأول منذ قطع العلاقات الدبلوماسية الرسمية بين تايوان والولايات المتحدة في 1979.

وتسبب هذا الاجتماع في إثارة غضب بكين في وقت تشهد فيه العلاقات الأميركية الصينية توتراً بالفعل.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ في إفادة صحافية يومية، أمس، إن بكين تعارض بقوة الاجتماع الذي عقد هذا الشهر بين بولتون ولي.

وأضاف البيان التايواني أن الاجتماع عقد خلال زيارة لي للولايات المتحدة في الفترة من 13 حتى 21 مايو.

وتعتبر الصين تايوان إقليماً منشقاً عنها يمكنها أن تستعيده بالقوة إذا اقتضت الضرورة.