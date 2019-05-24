استقالة عضو بارز من «الانتقالي» في السودان

المصدر: الخرطوم - وكالات

أعلن مدير الاستخبارات العسكرية السابق عضو المجلس العسكري السوداني رئيس لجنة الأمن والدفاع، الفريق مصطفى محمد مصطفى، استقالته من منصبه، أمس. ولم يتم الإعلان عن تفاصيل الاستقالة وأسبابها.

وتأتي الخطوة وسط جمود في المفاوضات بين المجلس من ناحية، وإعلان قوى الحرية والتغيير من ناحية أخرى، حول تشكيل المجلس السيادي، بعد أن رفض «الانتقالي» رئاسة أي شخصية مدنية للمجلس السيادي.

وعمل الفريق الركن مصطفى في عدد من الوحدات، منها الكلية الحربية، والغربية، ولفترة طويلة عمل في الاستخبارات، حيث شغل فيها إدارة الأمن العسكري ثم الأمن الوقائي، إلى أن تولى منصب نائب المدير، ثم تسلم إدارة الاستخبارات خلفاً للفريق جمال عمر عام 2017.

وأدار ملف التفاوض مع الحركة الشعبية وعدد من الحركات المسلحة، وهو يُصنّف من ذوي التوجهات الإسلامية داخل القوات المسلحة.

وفي 30 أبريل، أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان قبول استقالة ثلاثة من أعضائه، بينهم رئيس اللجنة السياسية، تقدموا بها قبل أسبوع من قبولها.

وكان الناطق الرسمي للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق الركن شمس الدين كباشي، قال في وقت سابق: «إن رئيس المجلس ينظر في استقالة ثلاثة من أعضائه للبت فيها».

والأعضاء الثلاثة هم: الفريق أول ركن عمر زين العابدين الشيخ، والفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب، والفريق أول شرطة الطيب بابكر علي.