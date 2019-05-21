الإمارات تدين الهجوم على حافلة سياحية بمصر.. ومقتل 12 من «حسم» الإرهابية

المصدر: عواصم - وكالات

دانت دولة الإمارات بشدة، أمس، الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة سياحية قرب المتحف المصري الكبير غرب القاهرة.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، في بيان، إن «دولة الإمارات تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، وتؤكد دعمها القوي لمصر الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر، وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب، الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية.

وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، الذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق، وأياً كان مصدره ومنطلقاته.

وأعربت الوزارة عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية المصرية مقتل 12 عنصراً إرهابياً ينتمون لما تعرف بـ«حركة حسم»، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، خلال تبادل لإطلاق نار.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي بثه التلفزيون المصري، أمس، إنه «استكمالاً لجهود الوزارة في مواجهة جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال توجيه ضربات استباقية لعناصرها، وإجهاض مخططاتها لتنفيذ عمليات عدائية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني، تفيد صدور تكليفات من قيادات الجناح المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي بالخارج، لعناصر حركة حسم المسلحة التابعة لها، لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية خلال الفترة المقبلة، لإحداث حالة من الفوضى بالبلاد».

وأضافت أن «عمليات المتابعة رصدت اتخاذ مجموعة من عناصر حركة حسم الإرهابية إحدى الشقق السكنية بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وكراً لتصنيع العبوات المتفجرة، وبمداهمتها قامت تلك العناصر بالمبادرة بإطلاق النيران تجاه القوات، التي تعاملت معها على الفور، ما أسفر عن مقتل سبعة من تلك العناصر».

وأشارت إلى العثور بحوزتهم على أربعة بنادق آلية، وبندقية خرطوش، وكمية من المواد المتفجرة، والدوائر الكهربائية، والأدوات المستخدمة في عملية التصنيع.

وحسب الوزارة، أكدت المعلومات وجود عدد من عناصر مجموعة التنفيذ التابعة للجماعة الإرهابية، بإحدى الشقق السكنية، بدائرة قسم الشروق بمحافظة القاهرة، استعداداً لتنفيذ عملية عدائية، حيث داهمت القوات الوكر المشار إليه، وتبادلت إطلاق النار مع تلك العناصر، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.

ولفتت إلى العثور بحوزتهم على خمس بندقية آلية وعبوتين متفجرتين.