الإمارات تشارك في «كبار المسؤولين العرب» المعنية بقضايا الأسلحة النووية

المصدر: القاهرة - وام

تشارك دولة الإمارات في أعمال الاجتماع الـ53 للجنة كبار المسؤولين العرب المعنية بقضايا الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل، التي بدأت أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية في القاهرة. ويمثل الدولة في الاجتماع وفد يترأسه الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية السفير حمد الكعبي.

وقال مدير إدارة الحد من التسلح ونزع السلاح بالجامعة العربية، الوزير مفوض فادي حنا اشعيا، إن هذا الاجتماع يعقد بصفة دورية لمناقشة آخر التطورات والمستجدات على الساحة الدولية لتقييم المؤتمرات الدولية لنزع السلاح التي عقدت خلال الفترة الماضية، مؤكداً أهمية الاجتماع لتنسيق المواقف العربية قبيل التوجه لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، الذي سيعقد عام 2020 في نيويورك.

ويناقش الاجتماع على مدى يومين القدرات النووية الإسرائيلية والتنسيق العربي في الدورة 63 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي سيعقد خلال الفترة من 17 حتى 21 سبتمبر 2019.

كما يناقش الاجتماع مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني، إلى جانب تناول مقترح لإنشاء لجنة الخبراء العرب المعنية بإعداد مشروع معاهدة لجعل الشرق الأوسط منطقة خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل.

الاجتماع يناقش مخاطر مفاعل بوشهر النووي الإيراني.