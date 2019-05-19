سقوط صاروخ كاتيوشا بمحيط السفارة الأميركية في بغداد

المصدر: بغداد - متابعات الإمارات اليوم

سقط صاروخ من طراز كاتيوشا، مساء الأحد، بالمنطقة الخضراء، شديدة التحصين قرب السفارة الأميركية ببغداد، وفق السلطات العراقية.

وقال ضابط في قيادة عمليات بغداد إن الصاروخ سقط قرب السفارة الأميركية في بغداد، مضيفا أنه لم يسفر عن إحداث أي إصابات.

وكان شهود قالوا إنهم سمعوا دوي انفجار في وسط بغداد، ليل الأحد، فيما لم يتضح بعد سببه وموقعه.

وقال مصدران دبلوماسيان في بغداد إنهما سمعا الانفجار على مقربة من المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية، والتي تضم مقر الحكومة والسفارات الأجنبية.

يشار إلى أن المنطقة الخضراء هي الاسم الشائع للحي الدولي في وسط بغداد، أنشأتها قوات التحالف الدولية عام 2003.

وهي من أكثر المواقع العسكرية تحصناً في العراق، وبها مقر الحكومة، إلى جانب احتوائها على مقر السفارة الأميركية ومقرات منظمات ووكالات حكومية وأجنبية لدول أخرى.