انفجار يستهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري بالجيزة

المصدر: القاهرة - متابعات الإمارات اليوم

وقع انفجار، اليوم الأحد، استهدف حافلة سياحية عند المتحف المصري الكبير في الجيزة، مما أدى لإصابة 15شخصاً.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان وقوع انفجار استهدف حافلة سياحية قرب المتحف الكبير بمنطقة الرماية في الهرم جنوب مصر.

وأسفر الانفجار عن وقوع 15 جريحاً، فيما سارعت سيارات الإسعاف لنقل المصابين للمستشفيات القريبة من المنطقة.

وقامت قوات الأمن بفرض طوق أمني حول منطقة الحادث.

وقال مصدر إن الحافلة كانت تقل 25 سائحا من جنوب أفريقيا كانوا قادمين من المطار إلى منطقة الأهرامات وإن أربعة مصريين كانوا في سيارة قريبة أصيبوا أيضا.

وأظهرت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حافلة هشمت بعض نوافذها ونزع بعضها الآخر. كما أظهرت الصور أنقاضا في الطريق وجدار منخفض به حفرة.

وقال شاهد لرويترز إنه سمع دوي انفجار عندما كان يجلس بالقرب من المكان.

ووقع الانفجار على بعد مئات الأمتار من المتحف المصري الكبير على مسافة غير بعيدة من مكان انفجار قنبلة على جانب طريق أصاب حافلة سياحية أخرى في ديسمبر.

ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير العام المقبل ليضم بعض أهم القطع الأثرية المصرية في مكان قريب من أهرامات الجيزة أحد أشهر المعالم الأثرية في العالم.

وقالت وزارة الآثار في بيان إن المتحف المصري الكبير لم يصب بأي أضرار مشيرة إلى أن الانفجار وقع على بعد 40 مترا من السور الخارجي للمتحف وعلى مسافة 400 متر من مبنى المتحف.