محمد بن راشد: نصرالله صفير كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان

المصدر: عواصم - وكالات

قدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، العزاء للشعب اللبناني في وفاة البطريرك الماروني، نصرالله صفير.

وقال سموه في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تعازينا للشعب اللبناني الشقيق في وفاة البطريرك الماروني نصرالله صفير.. كان قوة لصنع السلام وترسيخ استقرار لبنان.. ومثالاً حقيقياً لرجل الدين المتواضع والمحب لقيم العدالة والسلام».

وشارك حشد كبير من السياسيين والمواطنين اللبنانيين، أمس، في الوداع الأخير للبطريرك الماروني السابق، نصرالله بطرس صفير، الذي توفي فجر الأحد الماضي عن 99 عاماً، وعرف خلال حياته بأنه كان رأس حربة في مواجهة الوجود السوري في لبنان.

وأقيمت صلاة الجنازة عند الخامسة عصراً في الصرح البطريركي في بكركي شمال بيروت، ألقى خلالها البطريرك الحالي، بشارة الراعي، عظة وصف فيها صفير بـ«بطريرك الاستقلال والمصالحة»، في إشارة إلى مواقف صفير التي أسست للانتفاضة ضد الوجود السوري في لبنان، اعتباراً من بداية سنوات الـ2000.

وكان جثمان صفير مسجى، منذ الأربعاء، في كنيسة الصرح البطريركي، قبل أن يحمله رجال دين في نعش خشبي بسيط عند الساعة الرابعة والنصف عصراً، يتقدمهم البطريرك الحالي، بشارة بطرس الراعي، ليمروا أمام المواطنين الذين تجمعوا في باحة الصرح ونثروا عليه الورد والأرز.

وفي باحة الصرح البطريركي، وعلى وقع التراتيل، سُجّي صفير أمام المعزين من سياسيين على رأسهم رئيس الجمهورية، ميشال عون، ورئيس الحكومة، سعد الحريري ورئيس مجلس النواب، نبيه بري، وشخصيات سياسية وحزبية وفعاليات اجتماعية. كما حضر وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، ممثلاً عن الرئيس إيمانويل ماكرون، ووفد فاتيكاني، ودبلوماسيون وسفراء دول أجنبية وعربية. وخلال الجنازة، منح عون صفير الوشاح الأكبر من وسام الاستحقاق اللبناني.

وأوفد الفاتيكان رئيس مجمع الكنائس الشرقية، الكاردينال ليوناردو ساندري، على رأس وفد لتقديم العزاء والمشاركة في مراسم جنازة صفير. وألقى ساندري كلمة البابا فرنسيس خلال الجنازة، التي وصف فيها صفير بـ«الرجل الحر الشجاع».

واعتبر الوزير لودريان أن صفير «كان رجل سلام لأنه كان طوال حياته صانع المصالحة الوطنية اللبنانية».

وبعد انتهاء الجنازة، ووري صفير الثرى بمدافن البطاركة والأساقفة في بكركي.