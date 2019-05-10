اعتصام عمال ميناء بورتسودان

المصدر: الخرطوم - د.ب.أ

نفذ 3000 عامل من العمال المؤقتين بميناء بورتسودان السوداني، اعتصاماً أمام مباني رئاسة هيئة الموانئ البحرية.

وذكرت صحيفة «الجريدة» السودانية، في عددها الصادر أمس، أن العمال المعتصمين طالبوا بتنفيذ وعود الإدارة بتثبيتهم على بند الوظائف، وإصدار قرار رسمي من المدير الحالي للميناء بالإنابة، بدلاً من القرار الذي تم إعلانه قبل أسبوع باسم الإدارة، بتثبيت كل العمال المؤقتين بالهيئة.

وحسب الصحيفة، اتضح لاحقاً أنه لم يكن قراراً رسمياً، بل إعلان مضلل الغرض منه إثناء العمال عن التظاهر أو الاعتصام للمطالبة بحقوقهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة المنظمة للاعتصام قامت، أول من أمس، بتجهيز مكان الاعتصام أمام مدخل إدارة الموانئ، إلى حين تحقيق العدالة للعمال الذين يعملون منذ سنوات في ظروف سيئة وبرواتب ضئيلة.

ذكر أن «الهيئة» يرأسها حالياً بالإنابة، نور الهادي الفكي الأمين، رئيس الحركة الإسلامية بولاية البحر الأحمر.

