قرقاش: قطر تدعّي التمييز ضد مواطنيها في حين تتعمد تقييد حركتهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور قرقاش، أن معضلة قطر الكبيرة أنها «تدعّي التمييز ضد مواطنيها» في محكمة العدل الدولية، ليتضح أنها «تحجب المواقع التي تسهّل حركتهم وتتعمد تقييدهم»، في إشارة إلى حجب الدوحة لمواقع إماراتية وفي مقدمها الموقع المختص بقبول طلبات الزيارات للمواطنين القطريين إلى دولة الإمارات.

وقال قرقاش في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «انتهت المرافعات اليوم أمام محكمة العدل الدولية، ولا جديد من الفريق القانوني القطري»، مضيفاً، أن «معضلة الدوحة الكبيرة أنها تدّعي التمييز ضد مواطنيها، ليتبين في المحكمة أنها تحجب المواقع التي تسهّل حركتهم وتتعمد تقييدهم، تناقض زعزع موقفهم القانوني وأحرج محاميهم وأضعف مرافعتهم».