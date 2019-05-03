حميدتي: نعمل على إيصال السودان إلى الحكم المدني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قال نائب رئيس المجلس العسكري في السودان محمد حمدان دقلو، المعروف باسم «حميدتي»، إن موقف المجلس من الثورة السودانية «ثابت ولا تراجع عنه».

وأضاف حميدتي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية»، أن الاتجاه السلمي الذي سارت عليه الثورة «يستدعي حمايتها»، مؤكداً في الوقت ذاته، العمل على إيصال البلاد إلى حكومة مدنية.

وأوضح أن تصريحاته عن الفوضى، جاءت نتيجة لازدياد معدل الجريمة في البلاد.

وكان حميدتي قال في وقت سابق، إنه «لا فوضى بعد اليوم» في السودان، مؤكداً «عدم السماح لأي شخص بأن يأخذ حقه بيده»، حسب تصريحات نقلتها عنه وسائل إعلام محلية.

ودعا المسؤول إلى الاحتكام إلى القانون، وأضاف: «لدينا قضاء عادل ونزيه، بجانب شرطة ومؤسسات عسكرية تعي دورها تماماً».

