البرلمان العربي يؤكد أهمية الحفاظ على الثوابت العربية

المصدر: القاهرة - وام

أكد رئيس البرلمان العربي مشعل بن فهم السلمي، أن البرلمان العربي يتابع باهتمام بالغ وقلق عميق تطورات الأزمة الطارئة بين العراق والبحرين. وأشار رئيس البرلمان العربي، في بيان أمس، إلى أهمية الحفاظ على الثوابت العربية في إصدار البيانات وتبادل وجهات النظر، بما يخدم مصالح المنطقة العربية، وأمنها واستقرارها، مشدداً على وقوف البرلمان العربي ضد التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية، وكل ما من شأنه المساس بقيادتها وأمنها. وقال مشعل إن الأمة العربية تواجه تحديات جسيمة في هذه المرحلة الدقيقة، تستوجب العمل على وحدة الصف والتضامن العربي.