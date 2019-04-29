الإمارات «تتابع بقلق» التصريحات الواردة من العراق ضد البحرين

المصدر: عواصم - وكالات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي أنها تتابع باهتمام كبير وقلق بالغ البيانات والتصريحات الواردة من الجمهورية العراقية الشقيقة تجاه مملكة البحرين الشقيقة وقيادتها.

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان، أمس: «إن التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، والتجاوز على حرمة ومكانة قيادتها الكريمة، أمر غير مقبول على الإطلاق وتدخل مرفوض». وشددت على أن عدم تدارك ما يسيء إلى العلاقات بين الأشقاء لن يؤدي إلا إلى اتساع الفجوة وزيادة التوتر في ظروف نحن أحوج ما نكون فيها إلى التعاون والتواصل واحترام السيادة الوطنية ومبدأ عدم التدخل بالشأن الداخلي.

وأضافت الوزارة في بيانها: «وفي هذا السياق ندعو الأخوة في العراق الشقيق إلى الالتزام بمبدأ السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بما يسهم في تعزيز أواصر العلاقات العربية ويعمق هدفنا المشترك المتمثل في ترسيخ الاستقرار في المنطقة». وكانت وزارة الخارجية البحرينية استدعت القائم بأعمال السفارة العراقية في المنامة بالإنابة، وسلمته مذكرة احتجاج على البيان الصادر عن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الذي اعتبرته إساءة للبحرين وتدخلاً سافراً في الشؤون البحرينية، وخرقاً للمواثيق ومبادئ القانون الدولي. وأكدت الوزارة أن البيان يشكل إساءة إلى طبيعة العلاقات بين البلدين، محملة الحكومة العراقية، نتيجة لذلك، مسؤولية أي تدهور أو تراجع للعلاقات بين البلدين، كما تحملها مسؤولية السماح لمثل هذه الأصوات غير المسؤولة والمسيئة، التي تثير الفتنة وتشكّل معاول هدم، وتهديداً خطيراً للأمن والسلم والاستقرار في المنطقة. كما أكد وكيل وزارة الخارجية البحرينية للشؤون الإقليمية ومجلس التعاون، السفير وحيد مبارك سيار، أن البحرين لا يمكن أن تقبل أو تسمح أبداً بأي شكل من أشكال الإساءة أو التدخل في شؤونها من قبل أي شخص أو أي جهة كانت، وستتخذ كل إجراءات السيادة اللازمة للحفاظ على سيادتها واستقلالها وأمنها واستقرارها.