اتجاه لنقل البشير من سجن كوبر إلى «مكان آمن»

المصدر: الخرطوم - وكالات

كشفت وسائل إعلام سودانية، أمس، عن تطورات جديدة بشأن صحة الرئيس المعزول عمر البشير، ومصيره في سجن كوبر، حيث يحتجز منذ نحو 11 يوماً.

ونقلت صحيفة «الانتباهة» عن مصادر وصفتها بالمطلعة، قولها إن تحسناً طرأ على «الحالة الصحية للرئيس المخلوع. وانتظامه في تناول الوجبات بصورة طبيعية».

وكانت وسائل إعلام محلية قالت مطلع الأسبوع الجاري، إن البشير يعاني «حالة نفسية صعبة»، وكان تعرّض لـ«جلطة خفيفة»، قبل أن تتم معالجته وإعادته إلى محبسه.

ونقلت السلطات الانتقالية البشير إلى سجن كوبر، بعد أيام على عزله في 11 أبريل الجاري، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وكشفت مصادر «الانتباهة» عن «اتجاه لنقل البشير من محبسه في سجن كوبر إلى مكان آمن، بعدما زاره مسؤول كبير في المجلس العسكري»، الذي يتولى السلطة في المرحلة الانتقالية.

وقالت الصحيفة إن النائب الأول السابق للبشير علي عثمان محمد طه، نقل إلى «مستشفى السلاح الطبي عقب إصابته بوعكة صحية داخل سجن كوبر، ومن ثم أعيد إلى محبسه بعد تلقي العلاج».

وأودع المجلس الانتقالي في سجن كوبر عدداً من رموز النظام السابق ومسؤولي حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم سابقاً، الذي كان يتزعمه البشير.