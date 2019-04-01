مساعٍ جديدة لحجب الثقة عن حكومة ماي

المصدر: لندن - وكالات

بدأ حزب العمال البريطاني مساعٍ جديدة لحجب الثقة عن حكومة تيريزا ماي، وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للحزب المعارض، إميلي ثورنبيري، أمس، إنه ربما يأتي وقت تتعين فيه على الحزب الدعوة لإجراء اقتراع آخر لحجب الثقة عن الحكومة.

ونجت حكومة ماي من اقتراع لحجب الثقة في يناير الماضي، في اليوم التالي لرفض اتفاقها للخروج من الاتحاد الأوروبي للمرة الأولى، ورفض البرلمان البريطاني الاتفاق مرتين بعد ذلك.

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «صنداي تايمز»، أن ماي تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة.

وسيستقيل ستة وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي، إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحاداً جمركياً مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج.

وقال الوزير البريطاني السابق، أليستير بيرت، إن ماي تتعرض لضغوط هائلة من بعض الوزراء الكبار في حكومتها الذين يريدون الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

واستقال بيرت من منصب وزير دولة في وزارة الخارجية الأسبوع الماضي كي يساند التصويت في البرلمان، وقال إنه لا يعتقد أن إجراء انتخابات وطنية سيكون مفيداً للبلاد.