قتيلان في الانتخابات البلدية بتركيا

قُتل رجلان، اليوم الأحد، في شجار وقع أمام مركز اقتراع بمحافظة ملطية شرق تركيا، أثناء الانتخابات البلدية، فيما أوقف سبعة أشخاص إثر شجار بين عدد من المرشحين في حي اسن يورت، غرب إسطنبول، كما أصيب رجل بسكين أثناء شجار آخر في منطقة قاضي كوي شرق المدينة، بحسب الشرطة.

وقالت محافظة ملطية، إن شجاراً وقع صباحاً بين مجموعتين أمام مركز اقتراع في مدينة بوتورغي، بعد أن أطلق النار عليهما شخص أوقف في وقت لاحق.

وأعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد الإدلاء بصوته في اسطنبول، عن أسفه لهذا الواقعة، وأكد أن تحقيقاً فُتح لكشف ملابساتها.

وأكد زعيم حزب السعادة تمل كرم الله أوغلو عبر تويتر، أن الرجلين عضوان في حزبه، ونسب الاعتداء لابن شقيق مرشح عن حزب العدالة والتنمية الحاكم.

وتبدو هذه الانتخابات صعبة بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان الذي ألقى بكل ثقله في السباق، لتجنّب زلزال قد تتسببه هزيمة في أنقرة أو أسطنبول، حيث تواجه البلاد أول انكماش اقتصادي منذ عشر سنوات وتضخماً قياسياً وبطالة متزايدة.