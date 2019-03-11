الفريق كامل الوزير وزيرا للنقل بعد حادث قطار القاهرة

المصدر: القاهرة - رويترز

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم إنه رشح رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة كامل الوزير لتولي منصب وزير النقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال بعد اصطدام جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية بالقاهرة واشتعال حريق فيه مما أدى إلى مقتل 22 شخصا الشهر الماضي.

وأضاف السيسي الذي كان يتحدث في ندوة بحضور عدد من القيادات السياسية والعسكرية أنه بعث بالترشيح إلى مجلس النواب. ثم خاطب الوزير الذي يحضر الندوة قائلا «لك كل الدعم» في المنصب الجديد.

وأعلن السيسي خلال الندوة ترقية الوزير من رتبة لواء أركان حرب إلى رتبة الفريق. وتقول وسائل إعلام محلية إنه تخرج في الكلية الفنية العسكرية عام 1980 وحصل على درجة الماجستير في العلوم العسكرية من كلية القادة والأركان وزمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

وشغل الوزير منصب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة في 2015 وأشرف على مشروع حفر فرع جديد لقناة السويس أمر به السيسي في فترة رئاسته الأولى، كما أشرف على عدة مشروعات تنمية أخرى.

وقال الوزير في الندوة بعد إعلان ترشيحه إنه سيحاول النهوض بمختلف هيئات وزارة النقل وليس فقط هيئة سكك حديد مصر، وتعهد بأن تكون «وزارة النقل قاطرة التنمية لمصر كلها».