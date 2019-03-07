تركيا وإيران تناقشان شن عملية مشتركة ضد «العمال الكردستاني»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت تركيا، أمس، أنها تأمل في إطلاق عملية مشتركة مع إيران ضد حزب العمال الكردستاني، الذي يقاتل أنقرة منذ أكثر من 30 عاماً.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان سويلو: «شن عملية مشتركة اقتراح تدافع عنه منذ فترة طويلة الدولة التركية، نحاول مع إيران التقدم في هذه القضية، وهناك مبادلات عديدة بين أجهزة استخباراتنا».

ولم يذكر الوزير التركي تفاصيل إضافية، لكن أنقرة تحدثت مراراً في السنوات الأخيرة عن عملية عسكرية تركية إيرانية ضد الأكراد في شمال العراق.

وفي 2017، صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بعد زيارة لرئيس الأركان الإيراني إلى أنقرة، أن عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني في العراق مطروحة، فيما تنجز تركيا بناء «جدار أمني» على حدودها مع إيران، لمنع تنقل الأكراد بين البلدين.

وفي سياق متصل، أعلنت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي، أمس، أن الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره التركي، سيزوران بغداد الأسبوع المقبل في زيارتين منفصلتين إلى العراق، وذكر النائب في اللجنة عامر الفايز، أن الزيارة ستتناول الأوضاع في المنطقة بعد هزيمة «داعش» والتعاون الاستخباري في مكافحة الإرهاب.