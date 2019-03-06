سلمان يبحث مع لافروف الأوضاع الإقليمية والدولية

المصدر: الرياض - وكالات

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمس، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الذي يزور المملكة حالياً، مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية، إضافة إلى تعزيز العلاقات بين الرياض وموسكو. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الملك سلمان اجتمع مع لافروف، وبحث معه «سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وآفاق التعاون بين البلدين الصديقين، بالإضافة إلى استعراض مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية».

من جهة أخرى، رحبت السعودية أمس بقرار المملكة المتحدة الحظر التام لـ«حزب الله» اللبناني حليف طهران، معتبرة أن القرار يمثل «خطوة مهمة وبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم». وفي بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، رحب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية بالقرار، واصفاً «تصنيف هذه الميليشيات المدعومة من إيران كمنظمة إرهابية بالخطوة المهمة والبناءة في جهود مكافحة الإرهاب حول العالم». وأكد المصدر أن الخطوة البريطانية «تأتي متوافقة مع ما سبق أن اتخذته المملكة العربية السعودية تجاه الحزب الإرهابي بشقيه العسكري والسياسي». وكانت الرياض أدرجت «حزب الله» كـ«منظمة إرهابية».