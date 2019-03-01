تأجيل انتخابات «الصحافيين» بمصر 15 يوما لعدم اكتمال النصاب

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أعلنت اللجنة العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحافيين بمصر، تأجيل موعد انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية.

وصرح رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات جمال عبد الرحيم، بأن إجراءات التسجيل بدأت من الساعة العاشرة صباحا وتم مد التسجيل حتى الساعة الواحدة ظهرا بقرار من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، مشيرا إلى أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية لم يكتمل بحضور (50% +1) من الأعضاء المسددين لاشتراك النقابة والبالغ عددهم (8624).

وأكد رئيس اللجنة، أنه تم تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى الجمعة الموافق 15 مارس 2019، ويكون انعقادها صحيحا بحضور (25%) من الأعضاء المسددين للاشتراك، موضحا أنه يجوز سداد اشتراك النقابة في نفس يوم التصويت.

ويتنافس في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحافيين، على مقعد النقيب و6 أعضاء بمجلس النقابة، 11 مرشحا على مقعد النقيب، و52 على مقعد العضوية.

ومن المتوقع أن تشهد المعركة الانتخابية منافسة قوية على مقعد نقيب الصحافيين بين ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، نقيب الصحافيين السابق، ورفعت رشاد، عضو مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، عضو مجلس النقابة السابق، كما ستشهد معركة طاحنة على مقعد العضوية بين المرشحين، لا سيما على مقعد العضوية "فوق السن".