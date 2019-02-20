"خليها تكاكي".. حملة مصرية لمقاطعة الدجاج

المصدر: دبي –سمير سعيد

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حملة لمواجهة الارتفاع الكبير الذي طرأ على أسعار الدواجن في السوق المصرية، حيث أطلق على الحملة "#خليها_تكاكي" عبر "فيس بوك" و"تويتر"، وذلك بعد انتشار حملات "#خليها_تعنس" لمقاطعة الزواج بسبب ارتفاع تكاليفه، و"#خليها_تصدي" لمقاطعة شراء السيارات لارتفاع ثمنها.

وكانت أسعار الدواجن في مصر قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في أسعار الدواجن، حيث قفزت 5 جنيهات للكيلو جرام الواحد الأسبوع الماضي، إلا أنها تراجعت نسبياً هذا الاسبوع بعد حملات المقاطعة.

وكان مروجو الحملة عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد طالبوا بخفض الأسعار، بعد أن وصل سعر الكيلو إلى 39 جنيهاً، ومع التجاوب مع الحملة عبر "فيس بوك" و"تويتر" تراجعت الأسعار إلى 35 جنيهاً.

تجدر الإشارة إلى أن مصر تنتج نحو 1.6 مليار طائر سنوياً، وهذا الإنتاج يحقق اكتفاءً ذاتيا بنحو 95%، حيث لا تتعدى الفجوة الموجودة بين الإنتاج والاستهلاك نسبة 5%.