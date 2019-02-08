ولادة «حزب بريكست» في بريطانيا بدعم من فاراج

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلنت اللجنة الانتخابية البريطانية اليوم ولادة حزب جديد يحمل اسم «حزب بريكست» سيشارك في الانتخابات المقبلة.

ويحظى هذا الحزب بدعم النائب الأوروبي نايجل فاراج، المعروف بموقفه الداعم بشدة لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، كما كان أبرز الناشطين خلال الاستفتاء حول «بريكست» عام 2016.

وإعلان اللجنة الانتخابية عن تأسيس هذا الحزب، يعني أنه سيكون بإمكانه المشاركة في الانتخابات في المملكة المتحدة، خصوصا انتخابات البرلمان الأوروبي في مايو المقبل، في حال تم إرجاء موعد «بريكست» ألي ما بعد 29 مارس المقبل.

وقال فاراج في مقابلة مع صحيفة «ذي ديلي تلغراف» إن «الحزب تأسس بكامل دعمي مع نية المشاركة في الانتخابات الأوروبية في الثالث والعشرين من مايو، في حال لم يتم تطبيق»بريكست«حتى ذلك التاريخ»، موضحا أنه في حال مشاركة المملكة المتحدة في هذه الانتخابات فسيقدم ترشيحه إليها.

وأوضح فاراج أيضا أن الحزب الجديد تلقى «مئات الانتسابات» إضافة إلى «وعود تمويل مهمة».

وقال متحدث باسم اللجنة الانتخابية إن الحزب الجديد «تسجل في الخامس من فبراير»، بقيادة كاثرين بلايكلوك المسؤولة السابقة في حزب «يوكيب» المناهض للهجرة ولأوروبا.

وأوضحت أنها تتوقع خروج آلاف الأعضاء من حزب المحافظين للانضمام إلى الحزب الجديد.