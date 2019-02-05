إحالة 8 متهمين إلى المفتي في «محاولة اغتيال السيسي»

المصدر: القاهرة – رويترز

قال مصدران، أحدهما قضائي والآخر عسكري، إن محكمة عسكرية مصرية أحالت، أمس، أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي لأخذ رأيه في الحكم بإعدامهم، في قضية محاولة اغتيال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وولي عهد السعودية السابق الأمير محمد بن نايف.

وأشار المصدر القضائي إلى أن المحكمة حددت جلسة السادس من مارس المقبل، للنطق بالحكم في القضية التي تشير تقارير وسائل الإعلام المصرية إلى أن عدد المتهمين فيها يبلغ 292 متهماً، وأنها اشتملت أيضاً على وقائع هجمات في محافظة شمال سيناء.

وعقدت المحكمة العسكرية جلساتها بمعهد أمناء الشرطة، المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة.

وقالت وسائل الإعلام المصرية إن محاولة اغتيال السيسي، وولي العهد السعودي السابق، جرت في مكة عام 2014.

وأوضح المصدر العسكري أن الحكم صدر في القضية رقم 148 جنايات عسكرية، في إشارة إلى قضية محاولة اغتيال السيسي، وولي العهد السعودي السابق، وكذلك اغتيال ثلاثة قضاة في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتشير أوراق القضية أيضاً، بحسب التقارير الإعلامية المصرية، إلى تهم أخرى تشمل رصد كتيبة للجيش المصري في شمال سيناء، ومهاجمتها بقذائف الهاون مرات عدة، بجانب هجمات أخرى في المحافظة نفسها.

وتعني إحالة أوراق ثمانية متهمين إلى المفتي أن بقية المتهمين سيعاقبون بالسجن أو سينالون البراءة، ومن حق المتهمين الذين سيعاقبون بالإعدام أو السجن الطعن على الحكم أمام محكمة الطعون العسكرية العليا.