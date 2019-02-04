شاهد.. أقدم صورة للملك سلمان في سن 3 سنوات

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

نشر موقع ‏‏‎‎‎‎"دارة الملك عبدالعزيز" المعني بالتاريخ على حسابه في موقع "تويتر" أقدم صورة للملك سلمان بن عبدالعزيز، وهو في سن ثلاث سنوات.

وقال الموقع في تغريدة حول الصورة: "صورة تاريخية الملك عبدالعزيز آل سعود (رحمه الله) يلقي كلمة في حفل استقبال رؤساء وفود الحج في مكة المكرمة وبجواره خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله) وعمره آنذاك (٣) سنوات عام ١٩٣٨".

وأضاف الحساب في تغريدته "هذه الصورة الوحيدة لسيدي ومليكي سلمان عبدالعزيز، حفظه الله ورعاه، وهو في طفولته وعمره حينها ثلاث سنوات".

و‏‏‎‎‎‎"دارة الملك عبدالعزيز" هي مؤسسة متخصصة في خدمة تاريخ وجغرافية وآداب وتراث المملكة العربية السعودية والجزيرة العربية والعالم العربي تأسست عام ١٩٧٢.