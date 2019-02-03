صورة قديمة تهدد حاكم فرجينيا بفقدان منصبه

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قدم الحاكم الديموقراطي لولاية فيرجينيا الأميركية راف نورثام اعتذاره لنشر صورة قديمة له تحتوي على مضمون عنصري تعود لسنوات دراسته، إلا أنه أكد السبت رفضه الاستقالة من منصبه كما يطالب العديد من المسؤولين في حزبه.

ويدور الجدل حول نشر صورة تعود إلى سنوات دراسة نورثام في كلية الطب في عام 1984 في الكتيب الذي يصدر سنويا عن متخرجي الجامعة، ويظهر فيها شخص غطى وجهه بالأسود والى جانبه شخص يلبس الرداء الأبيض الطويل المعروف لجماعة «كو كلوكس كلان» العنصرية.

وكان نورثام اصدر بيانا الجمعة جاء فيه «لقد نشر موقع على الأنترنت صورة لي من ألبوم كلية الطب عام 1984 في لباس عنصري ومهين»، من دون أن يوضح ما إذا كان هو الذي طلى وجهه بالأسود أم الشخص الذي يلبس رداء كو كلوكس كلان.

وتابع في بيانه «أنا آسف جدا لهذا القرار الذي اتخذته بالظهور بهذا الشكل في هذه الصورة».

إلا أنه يبدو أن نورثام عاد وبدل رأيه ليلة الجمعة السبت.

فقد أفادت وسائل إعلام أميركية عدة السبت أنه اتصل بعدد من المسؤولين المحليين ليشرح لهم أنه ليس في الصورة موضع الجدل، مناقضا ما جاء في بيانه الجمعة.

وأوضحت وسائل الإعلام هذه أنه أكد رفضه الاستقالة من منصبه، مع أن كبار المسؤولين في الحزب الديموقراطي مثل جو بايدن واليزابيت وارن وكامالا هاريس دعوا إلى استقالته وبات معزولا على الساحة السياسية.

وقالت قيادة الحزب الديموقراطي في ولاية فيرجينيا في تغريدة على «تويتر» «لقد اتخذنا قرار ترك الحاكم نورثام يتخذ القرار الصائب والاستقالة. إلا أننا علمنا بأنه لن يستقيل».