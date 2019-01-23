بومبيو: الحرب الباردة ليست قدرا للروس والأميركيين

المصدر: واشنطن - أ ف ب

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم إن الولايات المتحدة وروسيا غير مقدرتين الدخول في حرب باردة جديدة لكنه حض موسكو على تغيير سياستها في قضايا تشمل أوكرانيا.

وأضاف بومبيو لنخبة رجال الأعمال في العالم في دافوس بسويسرا من خلال الفيديو بعد إلغاء مشاركته بسب الشلل في الحكومة الأميركية «ليست القضية أننا محكومون بخوض منافسة الحرب الباردة».

وفي حين قال بومبيو إن واشنطن ترى أهمية في التخفيف من المخاطر بين أكبر قوتين نوويتين في العالم إلا أنه أضاف «يجب أن أقول إنه صراع».

وأشار إلى تحرك روسيا في أوكرانيا فضلاً عن محاولات موسكو، كما تتهمها الاستخبارات الأميركية، التدخل في الانتخابات الرئاسية وأماكن أخرى.

وتابع بومبيو «هذا ليس سلوك الدول التي تريد أن تكون جزءا من المجتمع الدولي».

وقال «نأمل أن يعودوا إلى المسار الصحيح، مجموعة من الإجراءات التي تقودهم إلى طريق سيادة القانون والنظام والحرية».

وأضاف «إذا قاموا بهذه الأمور، فأنا على ثقة من أن دولتينا يمكنهما الازدهار والنمو جنبا إلى جنب. ليس مقدرا أن نكون متخاصمين».