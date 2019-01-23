الجيش المصري يعلن مقتل 59 إرهابياً في سيناء

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الجيش المصري، أمس، مقتل 59 إرهابياً، بالإضافة لاستشهاد ضابط وستة جنود خلال مواجهات في سيناء.

وقال الجيش، في بيان له، إنه نفذ «عمليات نوعية أسفرت عن قتل 44 إرهابياً» عُثر بحوزتهم على عدد من البنادق مختلفة الأعيرة وعبوات ناسفة معدة للتفجير وحزام ناسف، وذلك في نطاق الجيشين الثاني والثالث.

وأضاف الجيش أنه تم تنفيذ عملية نوعية أخرى بواسطة عناصر الأمن الوطني أسفرت عن مقتل «15 إرهابياً شديدي الخطورة».

وذكر بيان الجيش أنه تم أيضاً القبض على «142 فرداً من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».

كما تم ضبط وتدمير والتحفظ على 15 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و43 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خلال أعمال التمشيط والدهم، واكتشاف وتفجير 242 عبوة ناسفة تم زراعتها لاستهداف قوات المداهمات على طرق التحرك بمناطق العمليات.

كما ذكر الجيش أن القوات الجوية قامت باستهداف وتدمير 56 عربة دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية، وست عربات على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، و39 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الجنوبي، و11 عربة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي، بالإضافة إلى تدمير مخبأين للعناصر الإرهابية.

وتم كذلك اكتشاف وتدمير عدد من «المخابئ والأوكار لإيواء العناصر الإرهابية عثر بداخلها على كميات من مواد الإعاشة وعدد من الأسلحة والذخائر مختلفة الأعيرة، وكميات من قطع غيار السيارات بشمال ووسط سيناء».

وقال بيان الجيش أيضاً إن ضابطاً بالجيش وستة من جنوده استشهدوا أثناء الاشتباك وتطهير البؤر الإرهابية في مناطق العمليات.