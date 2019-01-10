«تنفيذي وزراء الإعلام العرب» يتبنّى المقترح الإماراتي باعتماد التسامح محوراً فكرياً لـ 2019

المصدر: الرياض - وام

أقرّ المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب، خلال اجتماع الدورة العادية العاشرة في الرياض أمس، المقترح الإماراتي القاضي باعتماد المحور الفكري لمجلس وزراء الإعلام العرب لعام 2019 تحت عنوان «دور وسائل الإعلام العربي في تعزيز ثقافة التسامح»، حيث مثّل الإمارات في الاجتماع مدير عام المجلس الوطني للإعلام، منصور إبراهيم المنصوري، الذي ترأس وفد الدولة. وأشاد المنصوري بقرار المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، الذي تقدمت به الإمارات، مؤكداً أن أي جهد تقوم به وسائل الإعلام العربية في نشر وتعزيز ثقافة التسامح يستند إلى استراتيجية وطنية شاملة للتسامح تشارك فيها جميع الأطراف المعنية، كما يتطلب تعميق قيم التسامح والتعايش المشترك والانفتاح على الثقافات والشعوب في المجتمع من خلال التركيز على هذه القيم، خصوصاً لدى الأجيال الجديدة.

ويأتي المقترح الإماراتي تجسيداً لإعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، بأن يكون عام 2019 في الإمارات عاماً للتسامح، وبما يؤكد على قيمة التسامح باعتبارها عملاً مؤسسياً مستداماً من خلال مجموعة من التشريعات والسياسات الهادفة إلى تعميق قيم التسامح والحوار وتقبّل الآخر، والانفتاح على الثقافات المختلفة.

وأكد المنصوري ضرورة تطوير خطاب إعلامي يستند إلى مفاهيم التنوع والتعايش المشترك والسلام، في مجتمعات مبنية على قيم ومبادئ التسامح والمحبة والتعايش.