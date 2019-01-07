تركيا تقصف كردستان .. و«داعش» يشن هجوماً غرب الموصل

المصدر: بغداد - وكالات

قصفت طائرات تركية قريتين في قضاء آميدي باقليم كردستان العراق (170 كيلومتراً شمال شرق مدينة الموصل).

وقال مصدر حكومي في قضاء آميدي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الطائرات التركية قصفت القريتين في منطقة «نهيل» التابعة لقضاء آميدي، مساء أول من أمس، موضحاً أنه لا تتوافر معلومات موثقة عن وقوع خسائر بشرية بين سكان القريتين.

وأشار إلى أن «دوي انفجارات القنابل أدى إلى نشر الهلع والذعر بين السكان المدنيين في القريتين».

يذكر أن تركيا تشن غارات جوية وقصفاً مدفعياً من حين إلى آخر على المناطق الحدودية والجبلية الوعرة في إقليم كردستان، مستهدفة قواعد حزب العمال الكردستاني التركي في تلك المناطق، الذي تصنفه تركية منظمة إرهابية. من جانب آخر، أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية بمقتل شرطيين اثنين واختطاف ثالث، إثر هجوم شنه عناصر من تنظيم «داعش» على نقطة تفتيش جنوب الموصل.

وقال الضابط بشرطة نينوى، النقيب محمد جاسم، إن «عناصر من (داعش) هاجمت نقطة تفتيش للشرطة في قرية الحود التابعة لناحية القيارة، ما أسفر عن قتل شرطيين اثنين واختطاف ثالث، ولاذ المهاجمون بالفرار إلى جهة مجهولة».

وفي بلدة بادوش غرب الموصل، أعلن قائد عمليات نينوى، اللواء نجم الجبوري، اعتقال 12 عنصراً من «داعش»، بينهم قيادات، في عملية أمنية استباقية جديدة في عموم البلدة، على خلفية تسلل عناصر من «داعش» مجدداً، مضيفاً أنه تم اقتيادهم إلى قيادة عمليات نينوى للتحقيق معهم.

وأفاد مصدر أمني في قيادة شرطة محافظة صلاح الدين باختطاف شابين في حادثين منفصلين في قضاء طوزخورماتو (170كيلومتراً شمال بغداد).

وتشهد مناطق في محافظة صلاح الدين عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات ضد القوات الأمنية والمدنيين، على الرغم من إعلان رئيس الوزراء العراقي السابق، حيدر العبادي، القضاء على تنظيم «داعش» عسكرياً في البلاد نهاية عام 2017.

وقتل مدنيان اثنان وأصيب ثالث بجروح، جراء انفجار عبوة ناسفة شمال غربي كركوك شمالي بغداد، وقالت مصادر في شرطة كركوك إن العبوة الناسفة انفجرت في قرية كبيبة التابعة لقضاء الدبس.