ماي: بريطانيا يمكنها «تخطي مرحلة» في 2019

المصدر: لندن - أ.ف.ب

قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، في كلمتها بمناسبة السنة الجديدة، إن بريطانيا يمكنها «تخطي مرحلة» في 2019، والمضي قدماً بتفاؤل، إذا ما أيد البرلمان اتفاقها لـ«بريكست».

وقالت ماي «إن العام الجديد مناسبة للتطلع قدماً، وفي 2019 ستبدأ المملكة المتحدة فصلاً جديداً».

وأضافت «اتفاق بريكست، الذي تفاوضت عليه، يحقق نتيجة تصويت الشعب البريطاني، وفي الأسابيع القليلة المقبلة سيكون أمام النواب قرار مهم يتخذونه. إذا دعم البرلمان الاتفاق فيمكن لبريطانيا تخطي مرحلة».

ومعظم المشرعين البريطانيين لا يؤيدون الاتفاق، الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يناقشوا اتفاق الانسحاب يوم الأربعاء المقبل، قبل التصويت عليه في الأسبوع التالي.

وقالت ماي إن استفتاء 2016، بشأن مغادرة الاتحاد الأوروبي يثير «انقسامات»، «لكننا جميعنا نريد الأفضل لبلادنا، ويمكن لسنة 2019 أن تكون السنة التي نضع فيها خلافاتنا جانباً، ونمضي قدماً معاً نحو علاقة جديدة قوية مع جيراننا الأوروبيين ونحو العالم، كأمة تبرم صفقات تجارية في العالم».

وأضافت أنه عند خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، يمكن للحكومة المحافظة أن تركز على تعزيز الاقتصاد، وفتح أسواق جديدة، وبناء مساكن، فيما يحل نظام هجرة قائم على المهارات مكان التنقل الحر للمهاجرين من الاتحاد الأوروبي.

وقالت «معاً.. أعتقد أن بإمكاننا فتح فصل جديد بتفاؤل وأمل».

وقالت متحدثة باسم مكتب رئيسة الحكومة، في داونينغ ستريت، إن النقاشات بين لندن وبروكسل تواصلت، وإن ماي تسعى للحصول على «ضمانات قانونية وسياسية».

وأضافت المتحدثة أن ماي «تواصلت مع قادة أوروبيين، وهذا سيستمر في الفترة التي تسبق التصويت».

وأضافت «أن تركيزها ينصبُّ بالتأكيد على الحصول على الضمانات التي يريدها النواب قبل التصويت. لايزال هناك عمل يتعين القيام به، والمحادثات ستتواصل». وفي رسالة على «تويتر»، ندد زعيم حزب العمال المعارض، جيريمي كوربن، بتعاطي حزب المحافظين مع بريكست، ووصفه «بالفوضى التامة».

وقال: «ثماني سنوات من فشل المحافظين تركتنا مع دولة منقسمة، حيث يبذل الملايين جهوداً مضنية لتأمين معيشتهم».