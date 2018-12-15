الإمارات تثمن دعم رومانيا لترشحها للمقعد العربي في مجلس الأمن

المصدر: بوخارست - وام

بعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، برسالة خطية إلى وزير خارجية جمهورية رومانيا تيودور ميليشكانو، تتعلق بترشيح دولة الإمارات للمقعد العربي لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة للفترة 2022 /‏‏ 2023.

وقام بتسليم الرسالة سفير الدولة لدى رومانيا الدكتور أحمد عبدالله سعيد المطروشي، خلال استقبال وزير الخارجية الروماني له في العاصمة بوخارست.

ونقل السفير المطروشي خلال اللقاء تحيات وتمنيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لوزير الخارجية الروماني بدوام التوفيق والسداد وللشعب الروماني الصديق بمزيد من الرقي والازدهار.

وقال السفير إن الإمارات تثمن دعم رومانيا القيم لترشح الدولة للمقعد العربي في مجلس الأمن، مشيراً إلى أن دولة الإمارات كانت عضواً غير دائم في مجلس الأمن منذ عام 1986 وحتى عام 1987 لإيمانها بأن الأمم المتحدة ومجلس الأمن لايزالان من المنصات التي لا غنى عنها لحل النزاعات وتعزيز السلام والأمن، وأكد تطلع دولة الإمارات بكل فخر للقيام بتلك الخدمة مجدداً كعضو في هذه الهيئة الدولية الحيوية.

.. وتدعم جهود «اليونيسيف» في كوبا

وقّع سفير الدولة لدى جمهورية كوبا بدر عبدالله سعيد المطروشي، على اتفاقية بين حكومة الإمارات العربية المتحدة ومنظمة اليونيسيف في كوبا لدعم «مشروع الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة».

وأكدت المديرة الإقليمية لمنظمة اليونيسيف في أميركا اللاتينية والكاريبي ماريا كريستينا بيرسيبال، أن دعم حكومة الإمارات سيسهم في تعزيز عملية الإدماج الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز تنمية المهارات من أجل الحياة والقيم من خلال الممارسة الشاملة.

من جانبه، أكد السفير المطروشي، أن توقيع الاتفاقية يأتي ضمن جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي والمساهمة في القضايا ذات الأولوية للمجتمعات كالتعليم. هافانا - وام