تلميذ يلغي حظراً عمره 100 سنة يمنع التقاذف بكرات الثلج

المصدر: واشنطن - د ب أ

ألغى تلميذ أميركي في الصف الثالث الابتدائي، مساء أمس، حظراً عمره قرابة 100 عام لتقاذف كرات الثلج.

وقال المتحدث باسم مجلس بلدية مدينة سيرفرانس بولاية كولورادو، كيل ريتكيرك، في تصريح: «إن مجلس المدينة وافق بالإجماع على الطلب الذي تقدم به التلميذ دان بيست البالغ من العمر 9 سنوات، مؤكداً بذلك تقارير إعلامية سابقة بهذا الشأن».

وقال ريتكيرك: إنه «أصبح من حق أي شخص في مدينة سيرفيرانس أن يكون قادراً على أن يخوض معركة بكرات الثلج، كما هو معمول به في كل أنحاء العالم».

وأوضح ريتكيرك أن التلاميذ سمعوا خلال رحلة مدرسية لعمدة المدينة ومجلس المدينة عن هذا الحظر القديم الذي يمنع قذف الآخرين بكرات الثلج، كما علم التلاميذ أن من حقهم أيضاً، رغم أنهم لا يزالون صغاراً، أن يدلوا بصوتهم في مثل هذه القضايا، وهو ما جعل دان يقرر الطعن في الحظر «حيث جاء إلينا قبل نحو شهرين، واتصلت أمه بنا وسألت عن كيفية تغيير القانون».

وأشار المتحدث باسم مجلس بلدية المدينة إلى أن جذور القانون تعود للائحة قانونية اعتمدت عام 1921 وتمنع قذف الآخرين بكرات الثلج.